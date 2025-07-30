Клиенты Озон-банка узнали хорошую новость, которую ждали всем сердцем

Озон намерен поставить 350 банкоматов по всей России.
Озон-банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов в крупнейших городах России. В настоящий момент уже установлены 12 терминалов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а к концу 2025 года их количество увеличится в разы.
«Банкоматы появились в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и торговых точках. До конца года количество планируется довести до 350 штук. Банкоматы будут располагаться как в ПВЗ маркетплейса, так и в торговых центрах и магазинах», — пишет «Коммерсант».
По сведениям издания, запуск собственной сети банкоматов позволит компенсировать отсутствие отделений и удовлетворить потребность клиентов в прямых контактах с финансовым учреждением. В дальнейшем функциональные возможности терминалов будут расширяться за счет внедрения новых банковских продуктов и сервисов, выходящих за рамки обычных операций по снятию наличных и пополнению счета.
Как сообщало URA.RU ранее, в России был принят закон о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля, который обязывает банки с сентября 2026 года предоставлять клиентам возможность оплачивать покупки через единый QR-код. Эта система позволит упростить безналичные расчеты и повысить доступность финансовых услуг для населения, а также мотивирует банки развивать новые сервисы.