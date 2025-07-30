Клиенты Озон-банка узнали хорошую новость, которую ждали всем сердцем

Как сообщало URA.RU ранее, в России был принят закон о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля, который обязывает банки с сентября 2026 года предоставлять клиентам возможность оплачивать покупки через единый QR-код. Эта система позволит упростить безналичные расчеты и повысить доступность финансовых услуг для населения, а также мотивирует банки развивать новые сервисы.