Ура, каникулы: график школьных каникул 2025−2026 по четвертям и триместрам

Школы могут сами выбирать, по какой системе считать учебный год — по четвертям или триместрам. В основном учебный процесс в российских школах поделён именно на четверти, это уже можно считать традицией, которая осталась с нами ещё со времён Советского Союза. При таком формате год делится на четыре неравные части, каждая из которых завершается промежуточной аттестацией, после которой школьники уходят на каникулы.