Штраф за штраф: в России будут наказывать за незаконное привлечение водителей к ответственности

В Госдуме разработали законопроект о штрафах за незаконное привлечение к административной ответственности водителей. Уточняется, что речь идет о штрафах с камер. Соответствующими сведениями поделился депутат Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.
Размер штрафа предлагается сделать аналогичным выписанному водителю. Он будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
«Административные штрафы за допущенные нарушения ПДД выросли, а скидки за досрочную оплату, напротив, сократились. При этом водители сталкиваются с все новыми алгоритмами привлечения к ответственности», — пояснил Ярослав Нилов.
В ГД также рассмотрят проект о денонсации соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония. Сделку заключили в 2000 году.