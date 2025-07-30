Глава «Роскосмоса» Баканов посетил Центр управления полетом в Хьюстоне

В «Роскосмосе» отметили, что перед отправкой на станцию каждый российский космонавт проходит обязательную тренировку в NASA, изучая технические и аварийные процедуры американского сегмента. Аналогичным образом, зарубежные члены экипажа обучаются в России — это обеспечивает возможность оперативного реагирования в случае нестандартных ситуаций на борту.