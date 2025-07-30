Глава «Роскосмоса» Баканов посетил Центр управления полетом в Хьюстоне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках визита в США посетил Космический центр имени Джонсона, где расположены ключевые объекты, связанные с управлением Международной космической станцией.
В первый день поездки российская делегация ознакомилась с работой Центра управления полётами, обслуживающего американский сегмент МКС.
В ходе визита Баканов провёл встречу с российскими специалистами, входящими в основную оперативную группу, базирующуюся в Хьюстоне. Эта команда задействуется в случае, если управление российским сегментом станции временно невозможно осуществлять из подмосковного Королёва.
Также делегация посетила помещения с наземными тренажёрами обоих сегментов МКС и лабораторию, где разрабатывается питание для экипажа. В рамках программы поездки руководство госкорпорации встретилось с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, проходящими подготовку к полётам.
В «Роскосмосе» отметили, что перед отправкой на станцию каждый российский космонавт проходит обязательную тренировку в NASA, изучая технические и аварийные процедуры американского сегмента. Аналогичным образом, зарубежные члены экипажа обучаются в России — это обеспечивает возможность оперативного реагирования в случае нестандартных ситуаций на борту.
Ранее министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что несмотря на существующие разногласия, Соединенные Штаты не намерены прекращать сотрудничество с Россией в космической сфере, даже в сложные периоды.