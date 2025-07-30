«От паразитов до диабета»: названы болезни, о которых может говорить запах изо рта у ребенка

Запах изо рта может свидетельствовать не только о кариесе, но и о других серьезных заболеваниях, о них сообщила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.
— Среди причин запаха у детей — кариес, лор-заболевания, болезни желудка, сахарный диабет и почечная недостаточность, а также наличие паразитов в желудочно-кишечном тракте, — перечислила медик.
Медик уточнила, что генетические нарушения обмена веществ могут привести к капустному запаху, проблемы с почками проявляются аммиачным запахом, а диабет — ацетоновым. При этом, ставить диагноз ребенку, основываясь исключительно на запахе не стоит — важно обратиться за консультацией к профильному доктору.
Издание 360.ru рассказало, что есть несколько причин неприятного запаха изо рта у человека. Это может быть из-за нерегулярного питания, поэтому не стоит пропускать завтрак. Также такое неудобство может возникать из-за воспаленной слизистой желудка вкупе с курением.
Телеканал RT отметил, что в полости рта человека, который пренебрегает правильной чисткой зубов, всегда обилие зубного налета, зубного камня и кровоточащие десны. Все это как раз и поддерживает постоянное воспаление в полости рта и попадание патогенных микроорганизмов в кровь. Патогены полости рта играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера.