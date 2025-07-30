«От паразитов до диабета»: названы болезни, о которых может говорить запах изо рта у ребенка

Телеканал RT отметил, что в полости рта человека, который пренебрегает правильной чисткой зубов, всегда обилие зубного налета, зубного камня и кровоточащие десны. Все это как раз и поддерживает постоянное воспаление в полости рта и попадание патогенных микроорганизмов в кровь. Патогены полости рта играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера.