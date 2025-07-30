Зеленая среда. Ягоды и плодовые кустарники: как посадить, чтобы сад радовал урожаем

Сад — это не просто участок с деревьями и кустами. Это труд, терпение и любовь к земле. Но и огромное удовольствие. Даже если что-то пойдёт не так, всегда можно сказать: «Ну, природа, что с неё возьмёшь». А потом — купить яблоки в магазине. Но разве это сравнится с теми, что вырастил сам?