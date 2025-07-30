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Луна не помешает наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды

Ночь на 31 июля обещает благоприятные условия для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Ночь на 31 июля обещает благоприятные условия для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Растущая Луна, находящаяся близко к первой четверти (1 августа), не будет мешать просмотру метеоров.

Этот метеорный поток активен с 12 июля по 23 августа. В пиковую ночь, 31 июля, ожидается до 25 «падающих звезд» в час. Астрономы рекомендуют наблюдать явление перед рассветом.

Радиант метеорного потока в ночь максимума расположится в созвездии Водолей. Лучшие условия для наблюдения — в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

Ранее россиянам рассказали, когда будет летний звездопад с десятками вспышек в небе.