Луна не помешает наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды

Ночь на 31 июля обещает благоприятные условия для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Растущая Луна, находящаяся близко к первой четверти (1 августа), не будет мешать просмотру метеоров.
Этот метеорный поток активен с 12 июля по 23 августа. В пиковую ночь, 31 июля, ожидается до 25 «падающих звезд» в час. Астрономы рекомендуют наблюдать явление перед рассветом.
Радиант метеорного потока в ночь максимума расположится в созвездии Водолей. Лучшие условия для наблюдения — в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.
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