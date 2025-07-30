Луна не помешает наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды

Ночь на 31 июля обещает благоприятные условия для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Растущая Луна, находящаяся близко к первой четверти (1 августа), не будет мешать просмотру метеоров.