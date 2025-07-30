Медэксперт Сережина: через кальян можно заразиться герпесом и туберкулезом

Кальян, как и употребление табака любым другим способом, вреден для здоровье, при этом, кальян несет в себе специфические риски, ведь его часто используют в больших компаниях или же в заведениях в большим потоком посетителей. В таком случае высока вероятность получить вместе с дымом вирусы и бактерии, предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.