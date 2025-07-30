Медэксперт Сережина: через кальян можно заразиться герпесом и туберкулезом

Кальян, как и употребление табака любым другим способом, вреден для здоровье, при этом, кальян несет в себе специфические риски, ведь его часто используют в больших компаниях или же в заведениях в большим потоком посетителей. В таком случае высока вероятность получить вместе с дымом вирусы и бактерии, предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.
— Совместное использование кальяна значительно повышает вероятность передачи инфекций. Особенно устойчивыми и опасными являются микобактерии туберкулеза, которые выживают даже после тщательного промывания колбы и трубок или обработки в посудомоечной машине. Уничтожение требует высоких температур, ионизирующего излучения или дезинфекции, — объяснила медик.
Врач добавила, что влажная среда кальяна — отличное место для передачи вируса герпеса и респираторных инфекций, например, атипичных возбудителей пневмонии, которые часто протекают бессимптомно.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что вдыхание любого дыма будет повышать риск возникновения болезней легких, таких как хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и как исход — рак легких.