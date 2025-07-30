Московский зоопарк поздравил панду Жуи с днём рождения, подготовив сюрприз

Ранее в Московском зоопарке поздравили Степана с Международным днём тигра. Хищнику подарили муляж козла из мешковины и шкуры, кусок отборной говядины и коробку с запаховым обогащением среды. Степан — представитель амурских тигров, которые являются самым крупным подвидом семейства кошачьих и обитают на Дальнем Востоке. Долгое время они находились под угрозой исчезновения.