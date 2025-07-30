В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания.