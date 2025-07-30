В Гватемале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

В Гватемале, Центральной Америке, произошло землетрясение магнитудой 5,6. О новом зарегистрированном стихийном явлении сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре в среду, 30 июля.
Сотрудники ведомства отметили, что эпицентр подземных толчков находился в 10 км к югу-западу от города Атескатемпа, население которого составляет около 11,5 тысячи человек, и в 27 км к северо-западу от сальвадорского города Санта-Ана с населением порядка 176 тысяч. Очаг стихийного бедствия обнаружен на глубине восьми километров.
В настоящее время никакой информации о пострадавших и разрушениях гражданских объектов не поступало.
Как KP.RU писал ранее, компания Google признала сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023 году. Если бы не он, отмечает телеканал ВВС, своевременное оповещение о сейсмической опасности могли получить около 10 млн человек в радиусе восьми миль от эпицентра толчков.