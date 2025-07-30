В Гватемале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Сотрудники ведомства отметили, что эпицентр подземных толчков находился в 10 км к югу-западу от города Атескатемпа, население которого составляет около 11,5 тысячи человек, и в 27 км к северо-западу от сальвадорского города Санта-Ана с населением порядка 176 тысяч. Очаг стихийного бедствия обнаружен на глубине восьми километров.