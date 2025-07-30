В России супруги оценили съемку военных объектов в $240 и получили 15 и 17 лет колонии

По версии следствия, в мае 2023 года Егорова через мессенджеры связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание собирать и передавать сведения о расположении, назначении и охране военных объектов в Москве и области. Она вступила в сговор с мужем, который обеспечивал прикрытие и перевозил ее на автомобиле.