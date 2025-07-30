В России супруги оценили съемку военных объектов в $240 и получили 15 и 17 лет колонии

Московский городской суд приговорил Павла Коротича и его супругу Валерию Егорову к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно за сбор информации о ряде объектов Минобороны РФ, а также за скрытую фото- и видеосъемку фасадов зданий, ограждений и сотрудников, несущих службу. По данным прокуратуры Москвы, Егорова также признана виновной в незаконном хранении наркотиков.
38-летняя Валерия Егорова получила 17 лет заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Ее 42-летний супруг Павел Коротич приговорен к 15 годам в колонии строгого режима.
Суд признал их виновными по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Кроме того, Егорова обвинена в легализации преступных доходов и хранении психотропных веществ без цели сбыта.
По версии следствия, в мае 2023 года Егорова через мессенджеры связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание собирать и передавать сведения о расположении, назначении и охране военных объектов в Москве и области. Она вступила в сговор с мужем, который обеспечивал прикрытие и перевозил ее на автомобиле.
С мая 2023 по февраль 2024 года супруги собирали информацию о нескольких объектах Минобороны РФ и Росгвардии, тайно снимая фасады зданий, ограждения и служащих. Собранные данные передавались куратору, за что Егорова получила вознаграждение в криптовалюте на сумму около 240 долларов.
Также у Егоровой было обнаружено порошкообразное вещество с содержанием амфетамина более 0,3 грамма, хранившееся по месту жительства. Приговор еще не вступил в законную силу.