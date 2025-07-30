В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов новорожденных детей

Согласно инициативе, предлагается дополнить Трудовой кодекс положением о 14-дневном отпуске для отцов или опекунов. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера призвана восполнить пробел в системе поддержки семей, позволяя отцам помогать матерям в первые, самые сложные недели после родов.