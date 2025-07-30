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В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов новорожденных детей

В Государственной думе разработали законопроект, предусматривающий введение обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Государственной думе разработали законопроект, предусматривающий введение обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка. Документ, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно инициативе, предлагается дополнить Трудовой кодекс положением о 14-дневном отпуске для отцов или опекунов. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера призвана восполнить пробел в системе поддержки семей, позволяя отцам помогать матерям в первые, самые сложные недели после родов.

Автор законопроекта подчеркивает, что такая мера не только укрепит семейные отношения, но и будет способствовать достижению демографических целей страны.

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