Солдаты Вооружённых сил Украины жалуются, что украинским военным около Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике грозит котёл, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
«Силам ВСУ у Покровска и Мирнограда грозит котёл, — украинские военные. ВСУшники жалуются СМИ, что за последние три месяца российское наступление на трассе Покровск-Константиновка вытянулось в “кишку” более десяти километров, которая теперь формирует восточную “клешню” для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры рассказали, что на шахте неподалёку от Родинского несколько дней идут бои, первые подразделения РФ уже зашли в городскую застройку этого населённого пункта.
«Параллельно ВС РФ стремятся дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья», — отмечается в материале.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что российские военные обходят Мирноград с севера с целью отрезать его от Красноармейска. Он уточнил, что военнослужащие РФ, вошедшие в восточную часть Мирнограда, продвигаются с боями в частном секторе, направляясь к высотным домам.