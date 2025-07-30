«РВ»: ВСУ жалуются на котёл около Красноармейска и Димитрова

«Силам ВСУ у Покровска и Мирнограда грозит котёл, — украинские военные. ВСУшники жалуются СМИ, что за последние три месяца российское наступление на трассе Покровск-Константиновка вытянулось в “кишку” более десяти километров, которая теперь формирует восточную “клешню” для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда», — говорится в сообщении.