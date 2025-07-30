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«РВ»: ВСУ жалуются на котёл около Красноармейска и Димитрова

По данным военкоров, сформирована «клешня» для охвата двух важных городов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины жалуются, что украинским военным около Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике грозит котёл, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

«Силам ВСУ у Покровска и Мирнограда грозит котёл, — украинские военные. ВСУшники жалуются СМИ, что за последние три месяца российское наступление на трассе Покровск-Константиновка вытянулось в “кишку” более десяти километров, которая теперь формирует восточную “клешню” для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда», — говорится в сообщении.

Кроме того, военкоры рассказали, что на шахте неподалёку от Родинского несколько дней идут бои, первые подразделения РФ уже зашли в городскую застройку этого населённого пункта.

«Параллельно ВС РФ стремятся дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья», — отмечается в материале.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что российские военные обходят Мирноград с севера с целью отрезать его от Красноармейска. Он уточнил, что военнослужащие РФ, вошедшие в восточную часть Мирнограда, продвигаются с боями в частном секторе, направляясь к высотным домам.