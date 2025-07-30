ВВС США провели испытания двигателя для межконтинентальной ракеты Sentinel

На территории Соединенных Штатов прошли испытания двигателей второй ступени межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Тестирование провели при участии американских ВВС и местной оборонной корпорации Northrop Grumman. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте концерна.
Сама межконтинентальная баллистическая ракета названа перспективной. Уточняется, что испытания прошли успешно.
Квалификационные тестирования, говорится в материале, состоялись в вакуумной камере. Цель испытаний — получение данных о работе системы управления вектором тяги.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о намерении Берлина закупить у Вашингтона новые ракетные установки. С их помощью можно «достать до Москвы», заявил он.