Исполнители теракта в «Крокусе» присягнули на верность главарю ИГ* перед атакой

В материалах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, указано, что террористы взяли на себя обязательства беспрекословно выполнять указания кураторов из группировки «Вилаят Хорасан» (входит в ИГИЛ*), включая подготовку и проведение теракта. Таким образом они подтвердили свою принадлежность к запрещенной структуре и готовность следовать ее идеологии.