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Исполнители теракта в «Крокусе» присягнули на верность главарю ИГ* перед атакой

Следственные материалы по делу о теракте в «Крокус сити холле» содержат доказательства связи нападавших с международной террористической организацией.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Следственные материалы по делу о теракте в «Крокус сити холле» содержат доказательства связи нападавших с международной террористической организацией. Согласно документам, фигуранты дела официально присягнули на верность лидеру ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), дав клятву («баят») перед совершением преступления.

В материалах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, указано, что террористы взяли на себя обязательства беспрекословно выполнять указания кураторов из группировки «Вилаят Хорасан» (входит в ИГИЛ*), включая подготовку и проведение теракта. Таким образом они подтвердили свою принадлежность к запрещенной структуре и готовность следовать ее идеологии.

Напомним, что Таджикистан заявил о розыске Уменджона Салиева, фигуранта дела о теракте в «Крокусе», который вооружил исполнителей преступления.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.