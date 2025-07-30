Прячьтесь в тени и не выходите из домов: аномальная жара накроет Россию уже через несколько дней

Вильфанд подчеркнул, что в Московской области таких температур не ожидается, а вот в Ленинградской на столбике термометра можно будет увидеть + 28−33 градуса, «что тоже очень много». По Центральному федеральному округу выпущены штормовые предупреждения, ожидается до +31 градус. На юге, в Адыгее и Крыму, в ближайшее время может быть 40 градусов, а в Калмыкии +42.