Прячьтесь в тени и не выходите из домов: аномальная жара накроет Россию уже через несколько дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в ближайшие дни на территории пяти округов РФ ожидается аномально высокая температура. Он подчеркнул, что показатель будет превышать климатическую норму на 6−10 градусов.
«Аномально жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии температура в ближайшие дни составит от 29 до 32 градусов из-за антициклона и облачной погоды», — сказал спикер.
Вильфанд подчеркнул, что в Московской области таких температур не ожидается, а вот в Ленинградской на столбике термометра можно будет увидеть + 28−33 градуса, «что тоже очень много». По Центральному федеральному округу выпущены штормовые предупреждения, ожидается до +31 градус. На юге, в Адыгее и Крыму, в ближайшее время может быть 40 градусов, а в Калмыкии +42.
Не обойдет стороной аномальное потепление и Дальний Восток. На Чукотке, к примеру, с 31 июля по 2 августа прогнозируется повышение температуры на шесть-семь градусов выше нормы. На Сахалине — до 29 градусов, в Якутии — до 31, в Хабаровском крае — до 32.
Как KP.RU писал ранее, из-за экстремальной жары власти Греции ввели срочные ограничения, касающиеся уличных работ. Как сообщает «Турпром», с 12:00 до 17:00 в стране запрещены любые физические работы на открытом воздухе.