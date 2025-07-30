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В РФ могут ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных: подробности

В РФ хотят ввести отпуск для отцов при рождении ребенка.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В России предлагают ввести обязательные двухнедельные отпуска для отцов. Уходить на отдых предлагается при рождении ребенка. О законопроекте рассказал депутат Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что законопроект направлен на создание прочной связи между отцом и новорожденным. Кроме того, в стране благодаря этому может укрепиться культура ответственного отцовства, заявил Борис Чернышов.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — сказано в тексте законопроекта.

Депутаты также предложили сформировать в РФ Службу сопровождения отцовства. Она будет отвечать за помощь в воспитании детей, оставшихся без матерей.