В РФ могут ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных: подробности

В России предлагают ввести обязательные двухнедельные отпуска для отцов. Уходить на отдых предлагается при рождении ребенка. О законопроекте рассказал депутат Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что законопроект направлен на создание прочной связи между отцом и новорожденным. Кроме того, в стране благодаря этому может укрепиться культура ответственного отцовства, заявил Борис Чернышов.
«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — сказано в тексте законопроекта.
Депутаты также предложили сформировать в РФ Службу сопровождения отцовства. Она будет отвечать за помощь в воспитании детей, оставшихся без матерей.