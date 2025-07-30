Учителям РФ захотели выдавать 13-ю зарплату при одном условии

«Представляется необходимым установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную тринадцатой зарплате. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности. Скоро начнется активное обсуждение федерального бюджета 2026 года, и самое время эти заложить деньги», — процитировало слова Миронова РИА Новости.