Кормление голубей рядом с домом может обернуться штрафом

Размер штрафов варьируется: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях суммы увеличиваются — до 3−5 тысяч для физических лиц, до 30−40 тысяч для должностных лиц и до 250−400 тысяч рублей для организаций.