Кормление голубей рядом с домом может обернуться штрафом

Кормление голубей и других птиц вблизи жилых зданий может привести к штрафам, если эта практика создаёт санитарно-эпидемиологические риски. Об этом агентству ТАСС сообщили в Госдуме.
Ответственность наступает по статье 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Однако штрафы применяются только в тех случаях, когда кормление птиц действительно провоцирует угрозу санитарному благополучию. Таким образом, наказание связано не с самим фактом кормления, а с его негативными последствиями.
Размер штрафов варьируется: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях суммы увеличиваются — до 3−5 тысяч для физических лиц, до 30−40 тысяч для должностных лиц и до 250−400 тысяч рублей для организаций.
По той же статье могут быть наказаны жильцы, которые выбрасывают мусор из окон или оставляют его в подъездах. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства — фото, видео или свидетельские показания.