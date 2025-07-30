Оператор БПЛА группировки войск «Юг» ликвидировал бронеавтомобиль HMMWV производства Североатлантического альянса на константиновском участке в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
Представитель группировки войск рассказал, что для полного уничтожения американского бронеавтомобиля были использованы два FPV-дрона.
На кадрах, которое показало агентство, запечатлено как бронеавтомобиль HMMWV стоит около одной из оборудованных позиций Вооружённых сил Украины.
Технику выявили военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады, после этого расчёт FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии при корректировке с воздуха нанёс удар по цели.
Ранее сообщалось, что оператор БПЛА снял технику Вооружённых сил Украины, подбитую при выходе из мешка около Яблоновки в Донецкой народной республике.