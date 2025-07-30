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Российский оператор БПЛА уничтожил бронеавтомобиль HMMWV в ДНР

Для полной ликвидации американской техники использовали два FPV-дрона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Оператор БПЛА группировки войск «Юг» ликвидировал бронеавтомобиль HMMWV производства Североатлантического альянса на константиновском участке в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.

Представитель группировки войск рассказал, что для полного уничтожения американского бронеавтомобиля были использованы два FPV-дрона.

На кадрах, которое показало агентство, запечатлено как бронеавтомобиль HMMWV стоит около одной из оборудованных позиций Вооружённых сил Украины.

Технику выявили военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады, после этого расчёт FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии при корректировке с воздуха нанёс удар по цели.

Ранее сообщалось, что оператор БПЛА снял технику Вооружённых сил Украины, подбитую при выходе из мешка около Яблоновки в Донецкой народной республике.

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