Гендиректор «Роскосмоса» посетил ЦУП американского сегмента МКС

В ЦУПе Дмитрий Баканов провел встречу с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции.