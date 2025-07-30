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Гендиректор «Роскосмоса» посетил ЦУП американского сегмента МКС

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о посещении генеральным директором Дмитрием Бакановым Центра управления полетом американского сегмента Международной космической станции (МКС) в Соединенных Штатах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Газета.Ру

«В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона», — говорится в сообщении.

В ЦУПе Дмитрий Баканов провел встречу с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции.

Помимо этого, делегация во главе с генеральным директором госкорпорации посетила корпус с наземным тренажером как российского, так и американского сегментов МКС, а также лабораторию, занимающуюся разработкой космического питания.

Представители «Роскосмоса» также пообщались с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, которые в настоящее время готовятся к будущим полетам в космос.

29 июля Баканов прибыл в США, где 31 июля проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, отметили в «Роскосмосе».