Полпред президента побывал в Байкальске

— Хочу отметить положительную динамику. Совместная работа привела к тому, что мы выбрали оптимальные решения для наведения порядка на этой территории. Разбили на этапы и сегодня можно с удовлетворением отметить проведённую работу. Много сделано, очень быстрыми темпами идёт наладка оборудования, — сообщил Анатолий Серышев.