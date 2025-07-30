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Полпред президента побывал в Байкальске

В ходе рабочей поездки Анатолий Серышев оценил ход реализации проектов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, в ходе рабочей поездки в город Байкальск оценил ход реализации проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, возникшего в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом КП-Иркутск рассказывают в правительстве Приангарья.

— Хочу отметить положительную динамику. Совместная работа привела к тому, что мы выбрали оптимальные решения для наведения порядка на этой территории. Разбили на этапы и сегодня можно с удовлетворением отметить проведённую работу. Много сделано, очень быстрыми темпами идёт наладка оборудования, — сообщил Анатолий Серышев.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлены на восстановление экологического баланса в регионе. Комплекс мероприятий по ликвидации объектов бывшего БЦБК был разработан специалистами Федерального экологического оператора совместно с ведущими российскими учеными. Этот подход учитывает уникальные характеристики и особенности объектов, что позволяет достичь максимального экологического эффекта.