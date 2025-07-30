В ГД не остались в стороне и приготовили подарок для отцов при рождении ребенка

Чернышов считает, что принятие инициативы позволит обеспечить комплексную поддержку молодых семей в наиболее уязвимый период. По его мнению, отпуск для отцов поможет снять с матери часть физических и бытовых нагрузок после родов, будет способствовать профилактике послеродовой депрессии и эффективному налаживанию грудного вскармливания. Законопроект также направлен на укрепление семейных связей, формирование культуры ответственного отцовства и более равноправной модели семейных отношений. Автор инициативы отмечает, что расширение мер государственной поддержки должно повысить привлекательность решения о рождении детей и напрямую поможет достижению национальных демографических целей.