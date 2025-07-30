В ГД не остались в стороне и приготовили подарок для отцов при рождении ребенка

Отцы смогут помочь матерям и новорожденным в сложный период восстановления и первые недели жизни.
Для отцов предлагают ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Соответствующий законопроект предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Проект направлен на заключение в правительство РФ.
«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — рассказал РИА Новости, ссылаясь на документ законопроекта. Он дополнит статью 255 Трудового кодекса РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие подобной нормы сегодня является существенным пробелом в системе поддержки семьи. В период первых недель жизни новорожденного и восстановления матери физическая и эмоциональная поддержка со стороны отца имеет огромное значение. Но, несмотря на это, материальные обстоятельства зачастую заставляют мужчин быстро выходить на работу после появления ребенка.
Чернышов считает, что принятие инициативы позволит обеспечить комплексную поддержку молодых семей в наиболее уязвимый период. По его мнению, отпуск для отцов поможет снять с матери часть физических и бытовых нагрузок после родов, будет способствовать профилактике послеродовой депрессии и эффективному налаживанию грудного вскармливания. Законопроект также направлен на укрепление семейных связей, формирование культуры ответственного отцовства и более равноправной модели семейных отношений. Автор инициативы отмечает, что расширение мер государственной поддержки должно повысить привлекательность решения о рождении детей и напрямую поможет достижению национальных демографических целей.