В Буркина-Фасо вооруженные боевики убили около 50 военных при нападении на базу

В результате нападения на армейскую базу на севере Буркина-Фасо на Западе Африки вооруженными боевиками убито около 50 военных. Об этом 29 июля заявило агентство Associated Press (AP), ссылаясь при этом на представителей местной общины.
Известно, что атаке неизвестных подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в департаменте Бульса, провинция Наментенга. В настоящее время известно, что нападение совершили около 100 боевиков группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Она имеет связи с террористической организацией «Аль-Каида»*.
В материале уточняется, что вооруженные люди разграбили и сожгли данный военный объект. Отметим, что с 2015 года Буркин-Фасо является эпицентром террористической активности в Западной Африке.
Как KP.RU писал ранее, высокопоставленный чиновник ООН по делам беженцев заявил, что «катастрофические» сокращения бюджета комиссариата организации по делам беженцев повлечет за собой новую волну мигрантов из Африки в Европу. Поток беженцев уже начал увеличиваться.
* Запрещенная в России террористическая организация.