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Около 50 военных погибли в Буркина-Фасо при нападении на базу

Около 50 военнослужащих погибли в Буркина-Фасо в результате нападения вооруженных боевиков на армейскую базу, расположенную в районе населенного пункта Дарго, департамент Бульса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Около 50 военнослужащих погибли в Буркина-Фасо в результате нападения вооруженных боевиков на армейскую базу, расположенную в районе населенного пункта Дарго, департамент Бульса.

По данным Associated Press, в атаке участвовало около 100 боевиков группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, связанной с «Аль-Каидой»*. Сообщается, что террористы разграбили и сожгли военную базу.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке, где действуют несколько экстремистских группировок, приведшие к гибели более 26 тысяч человек и вынудившие миллионы покинуть свои дома, говорится в статье.

Помимо этого, ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

*Запрещенные в России террористические организации.