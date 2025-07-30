Юрист предупредил о неожиданном штрафе для водителей

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по статье 19.22 КоАП РФ со штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей. Хотя на практике такие штрафы выписывают редко, их могут применить в спорных ситуациях. Например, когда водитель пытается оспорить штраф с камер фотовидеофиксации, ссылаясь на то, что не получал постановление из-за переезда.