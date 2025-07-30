Юрист предупредил о неожиданном штрафе для водителей

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с агентством «Прайм» предупредил водителей о возможных штрафах за несвоевременное уведомление Госавтоинспекции о смене места жительства. Согласно действующему законодательству, автомобилисты обязаны в течение 10 дней после переезда сообщить в ГАИ о новом адресе регистрации.
За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по статье 19.22 КоАП РФ со штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей. Хотя на практике такие штрафы выписывают редко, их могут применить в спорных ситуациях. Например, когда водитель пытается оспорить штраф с камер фотовидеофиксации, ссылаясь на то, что не получал постановление из-за переезда.
Как пояснил эксперт, суды в подобных случаях обычно отказывают в восстановлении срока на обжалование, поскольку водитель сам должен был уведомить ГАИ о смене адреса для корреспонденции.
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