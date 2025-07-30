В России разработали сверхлегкую ракету SpaceNet

В России создали сверхлегкую ракету-носитель, масса которой составляет 14 тонн. За разработку отвечали студенты Балтийского государственного технического университета имени Устинова совместно с петербургским стартапом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на главного конструктора проекта Павла Архипова.
По его словам, разработчики использовании криогенные баки из композиционных материалов. Они сделали ракету легче и дешевле. Конструктор добавил, что разработка может быть полезна для регулярного пополнения низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов.
«Развитие проекта будет включать 3D-печать компонентов ракетных двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых материалов на основе сверхпрочных волокон, разработку экологически чистых ракетных технологий и продвижение отечественной микроэлектроники», — пояснил Павел Архипов.
В РФ также планируют создать методические рекомендации по осуществлению общественного контроля в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.