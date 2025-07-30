Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с грозами и усиления порывов ветра до 20 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ДФО на территории центральных районов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской АО», — говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать сильные ливни с грозами, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.