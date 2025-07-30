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С какого депозита вкладчикам придётся заплатить налог за 2025 год

По итогам 2025 года россиянам придется уплатить налог на доходы по вкладам, превышающим 210 тысяч рублей.

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Источник: ДЕЙТА

Об этом пишут «Известия». Это означает, что на депозитах должно находиться более 1 миллиона рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Налог на проценты рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Центрального банка на первое число каждого месяца отчетного года. В 2025 году эта ставка составляла 21% и, по прогнозам экспертов, скорее всего, останется без изменений — повышение маловероятно. Таким образом, налоговая база составит 210 тысяч рублей.

Оплатить налог необходимо до 1 декабря 2026 года. При этом самостоятельно рассчитывать сумму не нужно — ФНС уведомит всех налогоплательщиков о необходимости уплаты.

Если учесть, что в начале 2025 года доходность по вкладам составляла около 21%, то для получения дохода свыше 210 тысяч рублей потребуется вклад примерно в 1 миллион рублей. Всё, что превысит эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 13% (а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%).

Важно учитывать доходность вклада и срок его действия. Например, если депозит был открыт в конце прошлого года со ставкой около 20%, то для получения дохода более 210 тысяч рублей у вкладчика должно быть чуть больше миллиона рублей на счете.