С какого депозита вкладчикам придётся заплатить налог за 2025 год

Если учесть, что в начале 2025 года доходность по вкладам составляла около 21%, то для получения дохода свыше 210 тысяч рублей потребуется вклад примерно в 1 миллион рублей. Всё, что превысит эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 13% (а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%).