Немецкие активисты ворвались в Нюрнбергский зоопарк из-за массового отстрела павианов

В немецком Нюрнберге экоактивисты ворвались в городской зоопарк, узнав о массовом отстреле павианов. Как выяснилось, в зоосаде отстреляли 12 приматов, пишет газета Bild.
Инцидент в зоопарке произошел 29 июля. В этот день учреждение не открылось для посетителей. Экозащитники каким-то образом узнали, что в зоосаде планируется отстрел павианов. В связи с этим они провели демонстрацию перед зоопарком, но позднее ворвались на его территорию.
Свои действия активисты объяснили намерением спасти животных. Однако их оперативно задержали дежурившие в районе зоопарка полицейские. Всех экозащитников, а это семь человек, доставили в участок. Они находятся под следствием по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию.
Что касается самих животных, то администрация зоопарка Нюрнберга в этот же день подтвердила отстрел 12 павианов. Там сообщили, что вольеры зверинца рассчитаны всего на 25 приматов, но в последнее время их популяция превысила 40 особей. Павианы также начали конфликтовать друг с другом и драться. Попытки передать обезьян другим зоопарка успехом не увенчались, именно поэтому руководство учреждения и решило пойти на крайние меры.
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