Немецкие активисты ворвались в Нюрнбергский зоопарк из-за массового отстрела павианов

Что касается самих животных, то администрация зоопарка Нюрнберга в этот же день подтвердила отстрел 12 павианов. Там сообщили, что вольеры зверинца рассчитаны всего на 25 приматов, но в последнее время их популяция превысила 40 особей. Павианы также начали конфликтовать друг с другом и драться. Попытки передать обезьян другим зоопарка успехом не увенчались, именно поэтому руководство учреждения и решило пойти на крайние меры.