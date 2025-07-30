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DM: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с последними часами жизни Эпштейна

Остаётся неизвестным, что именно заснято на найденном фрагменте записи, сделанной перед смертью Эпштейна.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований разыскало пропавшую минуту из видеозаписи, на которой запечатлены последние часы жизни в тюрьме бывшего американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета Daily Mail (DM) со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом остаётся неизвестным, почему этот фрагмент отсутствовал ранее и что именно заснято на указанных кадрах. До этого генпрокурор США Пэм Бонди утверждала, что минута пропадала с записей каждую ночь из-за перезапуска старой видеосистемы.

Напомним, видео из тюрьмы с последними часами жизни Эпштейна было опубликовано.

ранее для того, чтобы доказать, что в камеру, где перед смертью содержался экс-финансист, никто не заходил. Вследствие исчезновения одной минуты из хронометража появились подозрения в том, что правду о кончине Эпштейна скрывают.

Он был арестован летом 2019 года. Экс-финансиста обвиняли в организации «секс-вечеринок» для политических элит и торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В августе 2019 года его нашли мёртвым в тюремной камере.