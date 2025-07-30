Сбой в работе платформы Steam произошел 30 июля: что случилось

Российские пользователи сообщают о сбое в работе платформы Steam. По данным портала Downdetector на 01:30 по московскому времени среды, 30 июля, жалобы успели подать уже более 2 660 человек, а за сутки их число превысило 5 128.
Больше всего жалоб поступает из Костромской, Амурской и Тверской областей, Республик Калмыкия и Карелия. Портал отмечает, что наиболее частыми неполадками сервиса Steam являются общий сбой (62% жалоб), сбой сайта (13%), мобильного приложения (13%), личного кабинета (10%) и сервиса (менее 1%).
В качестве возможных причин сбоев отмечают технические работы на серверах, DDoS-атаки; проблемы, возникшие на стороне провайдера, устаревшую версию платформы и многое другое.
Как KP.RU писал ранее, в минувший вторник, 29 июля, Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также клиники «Семейный доктор». Однако признаков хакерских атак ведомством выявлено не было.