Жители Херсонской и Запорожской областей начали объединяться для борьбы с ТЦК

«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказали в силовых структурах.