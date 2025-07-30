Мирное население подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей стали формировать гражданские союзы. Группы протестуют против действий местных ТЦК. Соответствующей информацией поделились в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
Отмечается, что жители недовольны преступлениями сотрудников ТЦК. По словам источника агентства, работники ТЦК превышают полномочия, в коллективах процветает коррупция.
«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказали в силовых структурах.
Стало также известно, что в Полтавской области порадовались ударам ВС России по местным ТЦК. РФ осложнила процесс мобилизации на Украине.