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Жители Херсонской и Запорожской областей начали объединяться для борьбы с ТЦК

На подконтрольных Киеву территориях начали формировать гражданские союзы против ТЦК.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Мирное население подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей стали формировать гражданские союзы. Группы протестуют против действий местных ТЦК. Соответствующей информацией поделились в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

Отмечается, что жители недовольны преступлениями сотрудников ТЦК. По словам источника агентства, работники ТЦК превышают полномочия, в коллективах процветает коррупция.

«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказали в силовых структурах.

Стало также известно, что в Полтавской области порадовались ударам ВС России по местным ТЦК. РФ осложнила процесс мобилизации на Украине.