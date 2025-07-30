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Президент Армении предложил открыть коридор в Сюнике для Азербайджана

Президент Армении Ваагн Хачатурян во вторник, 29 июля, выступил с предложением об открытии коридора в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян во вторник, 29 июля, выступил с предложением об открытии коридора в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией.

Хачатурян подчеркнул, что открытие «ворот Сюника» предоставит Армении большие возможности для развития, и что инициатива правительства о создании «Перекрестка мира» пользуется поддержкой международного сообщества.

— Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 км (длина транспортного коридора — прим. «ВМ»), то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития, — цитирует Хачатуряна ТАСС.

Недавно американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США намерены подписать договор об аренде Зангезурского коридора на 100 лет. В данном вопросе страна преследует единственную цель — продвинуть мирные переговоры между Баку и Ереваном. Территория может достаться «влиятельной частной американской компании».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 19 марта заявил о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном. Он уточнил, что мирный договор между Баку и Ереваном включает 17 статей.

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