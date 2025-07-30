Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения при прерывании беременности

С 19 июля в России начали действовать утверждённые Минздравом стандарты по диагностике и лечению при искусственном прерывании беременности на сроках до 12 недель и от 12 до 22 недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.
Для пациенток с беременностью до 12 недель предусмотрено проведение анализа крови с определением группы и резус-фактора, общего анализа крови, микроскопического исследования мазков, а также ультразвукового обследования матки, придатков и плода. Медикаментозная терапия включает препараты мизопростол и мифепристон. Помощь может оказываться как планово, так и в стационарных условиях. При этом чаще всего применяется вакуумная аспирация эндометрия, а средний срок лечения составляет около 25 дней.
Для женщин с беременностью от 12 до 22 недель стандарт предусматривает анализ влагалищных мазков, общий анализ крови, коагулограмму, исследование уровня хорионического гонадотропина, ультразвуковое обследование матки и придатков (трансабдоминальное и трансвагинальное), а также ЭКГ. В терапии используются препараты для подавления лактации, например бромокриптин. При прерывании беременности на этом сроке обязательно проводится патолого-анатомическое исследование материала выкидышей. В сложных случаях возможны плодоразрушающие операции и кесарево сечение. Средняя продолжительность лечения — около 24 дней.
Независимо от срока беременности всем женщинам назначается консультация медицинского психолога, первичный приём терапевта, а также ежедневный осмотр акушера-гинеколога с обеспечением ухода медицинским персоналом в стационаре. Стандарты распространяются на пациенток всех возрастов, включая несовершеннолетних.
Кроме того, во всех случаях назначаются антибиотики (доксициклин, азитромицин, метронидазол), иммуноглобулин человека антирезус Rh0 (D) и лечебное питание с соблюдением диеты.