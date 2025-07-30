Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения при прерывании беременности

Для пациенток с беременностью до 12 недель предусмотрено проведение анализа крови с определением группы и резус-фактора, общего анализа крови, микроскопического исследования мазков, а также ультразвукового обследования матки, придатков и плода. Медикаментозная терапия включает препараты мизопростол и мифепристон. Помощь может оказываться как планово, так и в стационарных условиях. При этом чаще всего применяется вакуумная аспирация эндометрия, а средний срок лечения составляет около 25 дней.