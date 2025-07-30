Выяснилось, как должны рассчитывать плату за вывоз мусора по закону

«Поскольку невозможно точно установить, в каких объемах каждый в отдельности пользуется услугой по вывозу мусора, плата за эту коммунальную услугу рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения. Это происходит не зависимости от того, где проживает гражданин — в индивидуальном доме или в квартире», — на судебное разъяснение ссылается агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).