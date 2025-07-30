Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

В юго-восточной части Гватемалы во вторник, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным Национального института метеорологии и вулканологии Insivumeh.
Уточняется, что эпицентр находился в департаменте Хутиапа на глубине пять километров. Толчки ощущались в радиусе нескольких десятков километров, а также в соседнем Сальвадоре, где магнитуда оценена в 5,9.
— По предварительным данным… в 15.21 по местному времени на глубине пять километров зафиксированы толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в департаменте Хутиапа, — говорится на сайте.
По сообщениям гватемальских СМИ, в эпицентре землетрясения зафиксированы повреждения зданий, информация о пострадавших пока не поступала. В Сальвадоре о разрушениях и пострадавших также не сообщалось.
Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало уже шестым в Камчатском крае за 20 июля. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Могут ли быть последствия у шестого за день землетрясения в Камчатском крае, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.