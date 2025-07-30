Не только халаты и полотенца: Эксперт раскрыл, что постояльцы чаще всего воруют из отелей

По словам отельера, особенно часто пропадают полотенца — банные, для лица и ног, — на них приходится до 70% всех пропаж текстиля. Халаты также исчезают регулярно. Постояльцы часто забирают их, а через время брендовая марка конкретного гостиничного заведения вдруг «всплывает» на сайтах по продажам личных вещей. С халатами связаны целых 66% подобных историй.