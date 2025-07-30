В Госдуме рассказали о разрешенном расстоянии от строений до забора

«Градостроительные регламенты опираются на пункт 5.3.4 СП 30‑102‑99 и пункт 6.7 СП 53.13330.2019: жилой дом следует отодвигать от общей границы — то есть от забора с соседями — минимум на три метра, баню, гараж, мастерскую и иные вспомогательные объекты — не менее чем на метр, при этом скат крыши обязан сбрасывать воду внутрь владения», — сказал Гаврилов.