В Иркутске обсудили развитие Свердловского округа

В Свердловском округе продолжается строительство школы в микрорайоне Союз, а в ближайших планах — строительство школ на улицах Костычева и Мелентьева. В этом году введен в эксплуатацию новый блок школы № 75, который откроет свои двери для первоклассников 1 сентября.