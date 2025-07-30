В Иркутске обсудили развитие Свердловского округа

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу, посвященную перспективам развития столицы Прибайкалья и, в частности, Свердловского округа. Так, на правом берегу Ангары завершена реконструкция канализационных очистных сооружений, а проект реконструкции КОС левого берега прошел необходимые экспертизы. Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Иркутска.
— Заявка для включения в федеральную программу «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» подана весной этого года, — рассказывают власти города.
Ожидается, что строительство теплового луча на улице Баррикад завершится в ноябре 2025 года. Это позволит возводить жилые дома, школы и детские сады вблизи.
В Свердловском округе продолжается строительство школы в микрорайоне Союз, а в ближайших планах — строительство школ на улицах Костычева и Мелентьева. В этом году введен в эксплуатацию новый блок школы № 75, который откроет свои двери для первоклассников 1 сентября.