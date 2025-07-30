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Учителям могут начать платить за работу на ОГЭ и ЕГЭ: что известно о предложении

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату учителям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Педагоги, работающие во время проведения экзаменов, могут начать получать дополнительные выплаты. Учителям предложено ввести 13-ю зарплату. Об этом оповестил депутат Сергей Миронов, цитирует РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что один рабочий день на ОГЭ или ЕГЭ сейчас стоит 120−300 рублей. Учителя отказываются от такого труда, указал депутат.

«В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии», — говорится в тексте проекта.

В РФ также ожидается повышение зарплат у военных и некоторых госслужащих. Оно связано с инфляцией.