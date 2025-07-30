Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые светофоры устанавливают в центре Хабаровска

Один из них уже появился на пересечении улиц Ленина и Комсомольской, где раньше находилась только пешеходная зебра. Такая необходимость возникла из-за того, что водители, поворачивая направо, игнорировали переходящих дорогу пешеходов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

«В этом районе находятся школа и храм. Поэтому для нас безопасность хабаровчан — прежде всего. В администрацию города постоянно обращались жители с просьбой оборудовать данный перекресток регулируемым светофором. По поручению мэра города Сергея Кравчука он установлен», — рассказал главный инженер городского Научно-производственного центра организации дорожного движения Дмитрий Нечаев.

В ближайшее время светофоры установят также на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Истомина.

«На днях начнется монтаж опор под новый светофорный объект на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Истомина. Понятно и его предназначение: трафик по главной улице города достаточно плотный, и выезжать на нее с улицы Истомина порой бывает достаточно сложно. Поэтому принято решение установить и здесь регулируемый светофор», — добавил спикер.