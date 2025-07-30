Новые светофоры устанавливают в центре Хабаровска

«В этом районе находятся школа и храм. Поэтому для нас безопасность хабаровчан — прежде всего. В администрацию города постоянно обращались жители с просьбой оборудовать данный перекресток регулируемым светофором. По поручению мэра города Сергея Кравчука он установлен», — рассказал главный инженер городского Научно-производственного центра организации дорожного движения Дмитрий Нечаев.
В ближайшее время светофоры установят также на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Истомина.
«На днях начнется монтаж опор под новый светофорный объект на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Истомина. Понятно и его предназначение: трафик по главной улице города достаточно плотный, и выезжать на нее с улицы Истомина порой бывает достаточно сложно. Поэтому принято решение установить и здесь регулируемый светофор», — добавил спикер.