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«Они будут платить»: Стало известно на сколько США повысят пошлины Индии

Трамп намерен ввести пошлины против Индии в размере 25%

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

США намерены ввести в отношении поставляемых из Индии товаров импортные пошлины в размере 25%. Об этом накануне заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета, который следовал по маршруту «Абердин — Вашингтон».

«Они будут платить 25%», — уверенно произнес политик.

Трамп также подчеркнул, что пока подготовка торговой сделки между Вашингтоном и Нью-Дели, насколько ему известно, не завершена.

«Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», — отметил президент.

Как KP.RU писал ранее, США и Индия готовятся к заключению крупного торгового соглашения осенью 2025 года, сообщила газета Politico. По данным издания, стороны уже договорились о поставках сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а также об отмене ряда торговых пошлин.

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