Обратно в СССР? Российские звёзды возмутились предложением запрещать исполнять песни иноагентов

Для меня запрет петь песни иноагентов в общественных местах Крыма — это странно, для меня это ненормально. Я понимаю, что какие-то артисты признаны иноагентами. Причём тут песни? Если сами песни не попадают в список запрещённых, то почему их нельзя петь в общественных местах? Потому что там сидит какой-то особо одаренный патриот, и умничает. Я считаю, что это неправильно. Правда, для меня это ненормально.
Давид Нуриев.
Рэп-исполнитель.
По его мнению такие ограничения постепенно будут приводить Россию к временам Советского Союза, когда редактировалась музыка, когда власти запрещали творчество Виктора Цоя и мешали Владимиру Высоцкому исполнять свои песни. Птаха уверен, что тем самым начинается провоцирование творческого бунта, который приведёт к негативным последствиям.
Также рэпер считает, что такие ограничения вредят репутации страны, поэтому музыкантов трогать не следует. По мнению Птахи, в этой инициативе о патриотизме речь совсем не идёт.
Продюсер Иосиф Пригожин также не понимает логики запрета музыки, если в ней нет прямой пропаганды, угрозы суверенитету или безопасности государства. По словам собеседника Life.ru, если начать запрещать всё, что можно истолковать неоднозначно, под ограничения попал бы даже Цой с его «Перемен!».
«Идти по пути цензуры в творчестве — нерационально. У нас и без того достаточно задач поважнее, чем контролировать песни и их исполнителей», — заключил продюсер.
Татьяна Буланова посчитала, что эта тема её мало касается, так как она не поёт песен иноагнетов. Тем не менее исполнительница полагает, что если власти считают такие меры положительными — значит так оно и есть.
Напомним, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что парламент полуострова готовит ряд инициатив на Конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая состоится осенью. Среди них — введение законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами государств, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.