Обратно в СССР? Российские звёзды возмутились предложением запрещать исполнять песни иноагентов

Для меня запрет петь песни иноагентов в общественных местах Крыма — это странно, для меня это ненормально. Я понимаю, что какие-то артисты признаны иноагентами. Причём тут песни? Если сами песни не попадают в список запрещённых, то почему их нельзя петь в общественных местах? Потому что там сидит какой-то особо одаренный патриот, и умничает. Я считаю, что это неправильно. Правда, для меня это ненормально.