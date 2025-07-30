Население подконтрольных Украине районов Херсонской и Запорожской областей объединяются для противодействия территориальным центрам комплектования, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах. Он уточнил, что организованы гражданские союзы.
«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — сказал источник.
По его словам, в настоящее время сотрудники ТЦК сбавили темпы по поиску и мобилизации. Он выразил мнение, что «это связано с угрозой ударов по зданиям центра».
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования и «бурно радуются» при ударах по украинским военкоматам.