На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение, объявлена угроза цунами

Ранее в этом районе уже фиксировались сильные подземные толчки: так, в прошлом году произошло землетрясение магнитудой 7,5 с объявлением угрозы цунами для ряда населенных пунктов Камчатки, а также афтершок магнитудой 6,5, который ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, но тогда предупреждение о цунами не вводилось.