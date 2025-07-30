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На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение, объявлена угроза цунами

У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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Землетрясение произошло на глубине 17 километров.

У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Землетрясение произошло на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7−8 баллов», — сообщило краевое МЧС в своем telegram-канале.

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В результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в этом районе уже фиксировались сильные подземные толчки: так, в прошлом году произошло землетрясение магнитудой 7,5 с объявлением угрозы цунами для ряда населенных пунктов Камчатки, а также афтершок магнитудой 6,5, который ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, но тогда предупреждение о цунами не вводилось.