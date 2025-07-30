В Свирске создают уникальный экопарк «Гнездовье белого ворона»

В Свирске продолжается реализация проекта экопарка «Гнездовье белого ворона», который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды. Ход работ оценил председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Заксобрании.
Проект, стартовавший в марте 2025 года, планируют завершить уже в октябре. Помимо экопарка, депутаты проверили ход благоустройства сквера памяти участников СВО. На эти работы выделено 5,8 млн рублей в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды». Также посетили ФОК «Олимп», где ведутся работы на сумму 1,3 млн рублей.
— Это, пожалуй, самый первый в Иркутской области ФОК по быстровозводимому проекту. Хороший дворец спорта. Иркутская область нуждается в таких спортивных сооружениях. Они не такие затратные, быстро возводятся, — сообщил спикер ЗС.
Параллельно в городе ремонтируют дорогу на улице Заводская. Проект финансируется в размере 81,9 млн рублей и включает замену асфальта, обустройство тротуаров и освещения. Работы идут с опережением графика.