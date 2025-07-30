В Свирске создают уникальный экопарк «Гнездовье белого ворона»

Проект, стартовавший в марте 2025 года, планируют завершить уже в октябре. Помимо экопарка, депутаты проверили ход благоустройства сквера памяти участников СВО. На эти работы выделено 5,8 млн рублей в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды». Также посетили ФОК «Олимп», где ведутся работы на сумму 1,3 млн рублей.