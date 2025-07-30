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Опубликован прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Красноярске

Он составлен на основе данных Среднесибирского УГМСегодня, 30 июля, в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Он составлен на основе данных Среднесибирского УГМ.

Сегодня, 30 июля, в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к дню усилится и перейдет в сильные осадки. Ветер в ночные часы будет слабым, однако к дню его скорость увеличится до 5−10 м/с и будет дуть с востока.

Температура воздуха ночью составит +17…+19°, а днем поднимется до +21…+23°.

Рекомендуем жителям подготовиться к дождливой погоде и взять с собой зонты. Будьте внимательны на дорогах и не забывайте о безопасности!