Опубликован прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Красноярске

Он составлен на основе данных Среднесибирского УГМ.
Сегодня, 30 июля, в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к дню усилится и перейдет в сильные осадки. Ветер в ночные часы будет слабым, однако к дню его скорость увеличится до 5−10 м/с и будет дуть с востока.
Температура воздуха ночью составит +17…+19°, а днем поднимется до +21…+23°.
Рекомендуем жителям подготовиться к дождливой погоде и взять с собой зонты. Будьте внимательны на дорогах и не забывайте о безопасности!