Опубликован прогноз погоды на 30 июля 2025 года в Красноярске

Сегодня, 30 июля, в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к дню усилится и перейдет в сильные осадки. Ветер в ночные часы будет слабым, однако к дню его скорость увеличится до 5−10 м/с и будет дуть с востока.