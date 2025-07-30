В Астане отремонтируют около 50 улиц

Как сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram, в 2025 году планируется обновить около 50 улиц общей протяжённостью 58 км, построить 12,5 км новых дорог и благоустроить 170 дворов и общественных пространств. Одновременно в городе высадят более миллиона зелёных насаждений.